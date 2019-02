Calciomercato Fiorentina, accuse e polemica: Chiesa, valutazioni in corso

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Alla fine si parla sempre di Federico Chiesa in casa Fiorentina. Talento cristallino, autore di un'altra stagione super, spesso beccato e di nuovo al centro di qualche polemica. Questa volta lanciata dal presidente della Spal che lo ha accusato di "inventarsi i falli", salvo poi scusarsi col club viola.

Parole comunque molto forti e che hanno infastidito la società che è decisa a fare qualsiasi valutazione affinché sia tutelata l'immagine del suo gioiello. Dall'altra parte però, scrive 'La Gazzetta dello Sport', la famiglia del calciatore attenderà un attimo per capire le mosse successive delle parti e non esclude alcuna ipotesi per il futuro, stanca degli attacchi personali al ragazzo. Partenza destinazione estero? L'idea è sul tavolo, visto che le proposte non mancano.

Da parte sua, in ogni caso, la dirigenza toscana farà di tutto per blindarlo e anche la fascia di capitano rappresenterà una leva importante per tentare di trattenerlo.

