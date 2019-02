CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAMSEY / Potrebbe essere un'estate bollente sul fronte Juventus-Inter e non solo per il futuro di Dybala ed Icardi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prime schermaglie tra, con l'ex Ad bianconero che a gennaio ha provato subito lo sgarbo nei confronti dell'ex braccio destro per Aaron. Stando a 'Tuttosport' Marotta avrebbe tentato di inserirsi senza successo nell'affare tra i campioni d'Italia e il centrocampista gallese, con la trattativa che era però già in fase avanzata e dunque con pochissimi spiragli per un blitz dei nerazzurri. L'ex Arsenal, in scadenza a giugno, nei giorni scorsi è stato ufficializzato dalla Juve: contratto fino al 2023 per il giocatore, con 3,7 milioni di euro in commissioni sborsati dai bianconeri.