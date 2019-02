ATLETICO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Si deciderà nella seduta di rifinitura di stamane alla Continassa l'eventuale disponibilità o meno di Douglas Costa per il match di domani sera tra Atletico Madrid e Juventus.

Il brasiliano è alle prese con l'ematoma alla coscia rimediato lo scorso 2 febbraio nel match contro il Parma e ieri si è allenato parzialmente in gruppo agli ordini di. Anche se l'ex Bayern dovesse recuperare in tempo, non partirebbe comunque nell'undici titolare del tecnico livornese. Se Douglas Costa rientrasse tra i convocati l'unico indisponibile sarebbe il lungodegente Cuadrado, che peraltro non è stato inserito nella lista Champions.