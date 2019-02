ATLETICO MADRID JUVENTUS DEL PIERO / In vista della sfida fondamentale degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, arrivano per la Juventus i consigli di Alessandro Del Piero, ambasciatore della Laureus Onlus a Montecarlo per gli awards 2019.

Al 'Corriere dello Sport', ha dichiarato: "L'Atletico in casa si sente molto forte, anche se recentemente non ha ottenuto grandi risultati. Sono d'accordo con: bisogna segnare un gol, un eventuale 0-0 renderebbe la gara di ritorno molto insidiosa. Per il momento di forma delle due squadre e le individualità, sono convinto che la Juventus abbia più chances di andare ai quarti di finale.ha avuto un impatto fortissimo, ma ne ero certo, la Juventus lo ha messo nelle condizioni di esprimersi al meglio".