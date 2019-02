Calciomercato Roma, il Betis sulle tracce di Kluivert

CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT BETIS - Ieri, nella sfida contro il Bologna valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, è stato mandato in campo dal primo minuto dal tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. Una prestazione sufficiente quella di Justin Kluivert dal quale, però, ci si aspettava di più in questa stagione.

Arrivato nell'estate scorsa dall'per 17 milioni di euro più bonus, il 19enne esterno d'attacco non è riuscito, per il momento, a conquistare un posto da titolare. E, in vista della prossima stagione, iniziano a circolare alcune voci di. Una porta al: secondo 'elgoldigital.com', il club andaluso sarebbe pronto ad andare all'assalto dell'olandese, qualora il club giallorosso decidesse di privarsene in attesa della definitiva esplosione.