ATLETICO MADRID JUVENTUS BONUCCI / Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli. Tocca anche alla Juventus, finalmente, scendere in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Domani, al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, la super sfida con l'Atletico di Simeone, alla vigilia della quale il centrale bianconero Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni dello spagnolo 'As': "Sono pronto. Non sento più dolore: con lo staff medico, in queste due settimane, abbiamo lavorato giorno e notte. Letteralmente - esordisce Bonucci -. Noi favoriti per la Champions? Se arriva Cristiano, il migliore del mondo, significa che il tuo livello si è alzato.

Il nostro obiettivo è vincere la Champions, non possiamo né dobbiamo nasconderci".

Quindi sull'avversario: "Griezmann è un crack, ma magari l’Atletico fosse solo lui. DiegoCosta, Morata, Saul, Godin, Koke… Quanti ne vuoi? (ride, ndr). Dovremo lottare su ogni palla: sarà una battaglia, come sempre quando giochi con loro. Vivono un momento un po’ complicato, ma la Champions nasconde tutti i problemi. Morata? È un amico, ma l'ho già avvisato: 'Appena entrerai in campo, ti darò un bel po' di botte'. Lui mi ha risposto: 'Come fai sempre' (ride, ndr)".

