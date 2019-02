DIRETTA SIVIGLIA LAZIO - La Lazio fa visita al Siviglia nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l'1-0 subito in casa la settimana scorsa, ai biancocelesti di Inzaghi serve un'impresa per passare il turno: i capitolini devono vincere con due gol di scarto oppure di misura ma segnando almeno due reti.

Agli andalusi di, invece, sarà necessario non perdere per andare agli ottavi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Sanchez Pizjuan' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Gomez; Navas, Roque Mesa, Sarabia, Vazquez, Escudero; Andrè Silva, Ben Yedder. All. Machin

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

