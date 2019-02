ATLETICO MADRID JUVENTUS ARIAS / Primo atto, domani sera, dell'ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Santiago Arias, terzino dei 'Colchoneros', intervistato dal 'Corriere dello Sport', è sicuro delle potenzialità della sua squadra: "Partita difficile, ma se siamo arrivati qui vuol dire che abbiamo lavorato bene e dobbiamo confermarci.

E' un'avversaria tosta, ma è difficile dire chi è favorito. In 180 minuti può succedere di tutto, noi sappiamo di essere una squadra che può battere chiunque.? Per me è sempre la squadra ad essere decisiva più dei singoli. E' importante per noi giocare davanti al nostro pubblico, vogliamo dimostrare chi siamo. Le voci di mercato estive? Lasciamo stare il passato, ora sono felice all'Atletico".