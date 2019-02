Calciomercato Valencia, Piccini nel mirino della Premier: offerta rifiutata a gennaio

CALCIOMERCATO VALENCIA PICCINI PREMIER LEAGUE - Cristiano Piccini è arrivato al Valencia l'estate scorsa dallo Sporting Clube de Portugal. Da subito, è diventato un intoccabile per l'allenatore della squadra spagnola, Marcelino, e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Stando, infatti, a quanto riportato da 'Marca', a gennaio un club dellaha presentato un'offerta da 1 milione di euro per il prestito con dirittto di riscatto, fissato a 10 milioni, per il 26enne esterno destro della Nazionale di. La proposta, però, è stata rispedita al mittente: se ne parlerà, eventualmente, alla fine della stagione in corso.