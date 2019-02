Atletico Madrid-Juventus, Cerezo 'snobba' Cristiano Ronaldo

ATLETICO MADRID JUVENTUS CEREZO CRISTIANO RONALDO / Siamo ormai alla vigilia dell'appuntamento chiave per la stagione della Juventus, l'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una sfida che si annuncia dura ed equilibrata, come conferma Enrique, presidente dei Colchoneros, che dopo aver parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it , dal Messico, ai microfoni del 'Mundo Deportivo', spiega: "Sarà un duello equilibrato, spero che si possa vincere e cercare di ottenere il passaggio ai quarti di finale.? Dobbiamo battere i nostri avversari, non un solo giocatore nello specifico. La Juve è una buona squadra e ha grandi campioni. Vincerà chi riuscirà a segnare, non necessariamente chi giocherà meglio".