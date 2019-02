CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID ADIDAS - Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Isco. Ai ferri corti con l'allenatore dei castigliani, Santiago Solari, il 26enne talentuoso centrocampista spagnolo sta trovando pochissimo spazio in squadra e a fine stagione potrebbe cambiare aria. Le squadre interessate non mancano, Juventus e Manchester City in primis, anche se il presidente Florentino Perez non vorrebbe privarsene.

E, in ogni caso, la valutazione si avvicina agli 80/100 milioni di euro, cifra decisamente importante. Nel frattempo, riporta 'As', il calciatore ha deciso di affidarsi ad un nuovo sponsor tecnico: Isco è passato nei giorni scorsi dallaall'. Una notizia che può diventare un assist proprio per la Juventus, che con l'azienda tedesca ha un lungo e oneroso contratto in essere. Da ricordare, però, che anche il Real Madrid è un club targato Adidas e veste, per così dire, diversi calciatori presenti nella rosa 'Merengue', comee altri ancora.