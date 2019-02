Calciomercato, futuro (di nuovo) in Cina per Lippi?

CALCIOMERCATO CINA LIPPI / Marcello Lippi a 71 anni non ha alcuna intenzione di smettere. Esclusa l'ipotesi di guidare un nuovo club, l'ex Ct della selezione cinese ha una proposta per il ruolo di 'advisor' con Cannavaro commissario tecnico.

Si confida e ne parla a 'La Gazzetta dello Sport' spiegando: "Cosa farò? O si concretizza quel progetto cinese oppure una bella estate di vacanza. E poi a settembre vediamo. Mi piacerebbe una nazionale non lontana dal'’Italia. Niente club: mi hanno cercato in tanti, anche importanti, ma non ho più voglia. Sto per fare 71 anni. Posso continuare perché l’età anagrafica è una cosa ma quella mentale un'altra. Il motoscafo è lì ed è una delle gioie della vita, ma è difficile stare fuori a lungo".