SERIE A LIPPI ZANIOLO ICARDI GATTUSO / A tutta Serie A con Marcello Lippi. In attesa di capire cosa farà nel prossimo futuro, l'ex Ct si tiene aggiornato aspettando la proposta giusta e in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui temi caldi del momento, soffermandosi in particolare su un talento che lo ha stupito: "improvvisamente è spuntato questo Zaniolo. Chi l'ha mai visto a quest'età uno così? Sta facendo cose fantastiche. Ho sentito parlare lui e la mamma, mi ha dato una grandissima sensazione di maturità. È pronto, non ha limiti. E poi Chiesa, Pellegrini, Cristante, Bernardeschi... Paralleli con la mia Nazionale? Più di uno. Aggiungo: Mancini sta facendo meglio.

Noi abbiamo vinto il Mondiale ed è stato meraviglioso, Mancini ha un bel problema: l'esagerazione di stranieri".

Lippi quindi si sofferma sul caso Icardi che sta scuotendo l'Inter: "Non sta succedendo niente di eccezionale. Nessuna voglia di scaricarlo. Semplicemente, hanno pensato che per il bene della squadra potevano essere utili cose tipo il cambio della fascia. Icardi è un capitale e l'Inter non è così scema da non farlo giocare e deprezzarlo. E non ha un 9 come lui: Lautaro corre come pazzo, si lancia su tutti i palloni, ma è diverso. Icardi sarà recuperato per il bene suo e della squadra".

Dall'altra parte di Milano, invece, si sorride con i nuovi gioielli: "Gattuso è un fuoriclasse assoluto nel coinvolgere emotivamente chi lavora con lui. Nessuna sorpresa. E poi quei due... Paquetà è bravo, mio figlio me ne aveva parlato un paio d'anni fa: non è normale che uno arrivi da un altro continente, senza riposare, e giochi sempre titolare. Ma Piatek... non ho parole. Da quando nel mondo si parla di centravanti, il prototipo è lui. Bravi Rino, Leonardo e Maldini".

