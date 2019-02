CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS / Pronto il restyling difensivo per la Juventus la prossima estate. Paratici ha in mano Romero del Genoa ma programma un altro colpo di spessore per ringiovanire il pacchetto arretrato dei bianconeri. Il capo area sport ha messo de Ligt in cima alla lista dei desideri, anche se la trattativa per il baby dell'Ajax si preannuncia difficoltosa per via delle richieste degli olandesi e la concorrenza del Barcellona.

Così Paratici continua tessere la tela per altri due giovani profili come Ruben Dias e Militao.

Attenzione particolare quindi in Portogallo, con l'uomo mercato dei campioni d'Italia che domani a Madrid a margine della sfida con l'Atletico potrebbe incontrare Jorge- agente del centrale del Benfica - per ribadire l'interesse della Juve come scrive stamane 'Tuttosport'. Oggi invece, lo stesso procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo e Cancelo, incrocerà il presidente del Benfica per analizzare la situazione di Ruben Dias, con le 'Aquile' che la scorsa estate hanno rifiutato 30 milioni di euro dal Lione. Nei radar della 'Vecchia Signora' resterebbe anche Militato, sui è in vantaggio il Real Madrid: ci sarebbe comunque uno spiraglio, con altri due club sul giocatore e una valutazione del Porto non inferiore a 50 milioni di euro.