CALCIOMERCATO INTER ICARDI FASCIA RINNOVO / Sarà il compleanno di Mauro Icardi a fornire un assist per il disgelo? Lo vedremo oggi ad Appiano Gentile, con l'ex capitano dell'Inter che compie 26 anni ed è ovviamente il più attesa alla ripresa dei lavori per vedere se sarà ancora fisioterapia o si riunirà al gruppo dopo essere stato degradato. Le sensazioni, però, non sono positive al momento. Al netto delle parole riconcilianti tra le parti infatti, 'La Gazzetta dello Sport' racconta oggi un retroscena che filtra dall'entourage dell'argentino.

In particolare direttamente da Wanda Nara che sarebbe tutt'altro che arrendevole: se 'Maurito' non riavrà nuovamente la fascia, si legge sulla 'Rosea', non tornerà a giocare con i nerazzurri.

Questa la posizione della moglie-manager che rimane rigida anche sul tema rinnovo, con l'intenzione di non prestare molta attenzione all'offerta in arrivo ed annunciata dall'Ad Beppe. Indiscrezioni che confermano quanto anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, che vi aveva già parlato di un rinnovo tutt'altro che vicino. Il tutto mentre l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus rimane da tenere in considerazione, anche se come vi abbiamo raccontato la condizione necessaria per il trasferimento di Icardi alla Juventus è il cambio di agente . E di pari passo l'obiettivo principale dell'Inter per sostituirlo rimane Paulo Dybala