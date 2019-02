ZONA MISTA ROMA BOLOGNA PATRICK KLUIVERT / - Al termine della partita della Roma contro il Bologna, Patrick Kluivert, presente in zona mista, ha commentato la prestazione del figlio Justin: "Ha fatto qualche cosa buona, è giovane.

Deve avere un po' di fortuna e un po' di tutto. Vuole giocare ogni partita. Deve lavorare per stare negli 11. Se Di Francesco è l'allenatore giusto? Non dico niente, lui lo vede sempre. Se sarebbe dovuto rimanere in Olanda? L'ho già detto ma quando il figlio decide il padre lo deve supportare".

Dall'inviato Simone Barone

