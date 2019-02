ROMA BOLOGNA DIJKS / Il Bologna è uscito sconfitto per 2-1 contro la Roma all’Olimpico. A commentare la gara della compagine emiliana ci ha pensato Mitchell Dijks in zona mista. Ecco le parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: “Se avessimo segnato al primo tempo avremmo vinto probabilmente. Il rigore è stato un brutto momento. Sarebbe stata un’altra gara.

Cosa ha portato? Il miste parla con noi. Ci alleniamo duramente e per noi calciatori le cose sono tutte chiare. E' differente da. Giochiamo con il 4-3-3 e io mi trovo meglio. Ci fa giocare alti.

Il difensore ha poi continuato la sua analisi parlando della salvezza: “Dobbiamo credere in noi. Il mister ha fiducia in noi. Se giochiamo così riusciremo a rimanere in A. Il mister parla con me e mi fa sentire la fiducia. Questo è importante per me”.

Dall'inviato Simone Barone

