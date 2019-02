ZONA MISTA ROMA BOLOGNA SORIANO / Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato in zona mista della sconfitta contro la Roma per 2-1. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: “Ci è mancato è solo il gol. Non è facile venire qui e creare tanto. La mentalità è quella giusta. Dispiace non aver preso neanche un punto. Arrabbiato per non aver fatto gol? E' un po’ che manca, non vedevo l’ora. Dispiace esserci andato vicino. Prima o poi la fortuna arriverà sia a noi che a me. Il mio primo pensiero è aiutare la squadra. Lo stiamo facendo tutti. Anche il mister ci sta dando una grande mano e una mentalità diversa: creiamo occasioni e cerchiamo di giocare la palla. Abbiamo raccolto 4 punti in tre partite.

Farne 7 non sarebbe stato un peccato".

Il calciatore ha proseguito con la sua analisi: “Sono stato poco con Inzaghi. Quando c’è un cambio i calciatori si sentono tutti in discussione. Ogni mister ha le sue idee e i suoi moduli. Con questa mentalità ci sta andando bene. Manca solo concretizzare le occasioni. Alla squadra non si può dire niente. Giochiamo bene contro chiunque. Noi siamo qui per dare una mano. Anche il mister oggi lo sta facendo. Speriamo di salvare il Bologna: è quello che interessa a tutti. L’occasione che rimpiango è la prima, quella sul contropiede. Se mi trovo meglio vicino alla porta? Giocando più avanti ti capitano più occasioni. Mi piace stare lì tra le linee e buttarmi dentro agli spazi. Manca il gol. Non dobbiamo guardare la classifica, guardiamo le prestazioni: stiamo bene e creiamo tante occasioni. I gol arriveranno prima o poi”.

Dall'inviato Simone Barone

