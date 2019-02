CALCIOMERCATO INTER ICARDI MORANO/ Dopo l'intervista in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it, Abian Morano, ex procuratore di Mauro Icardi, ha detto la sua al giornale spagnolo 'Marca': "Penso che abbiano perso la visione della realtà, il ragazzo ha perso il controllo della sua carriera. Ora sta portando un peso che condizionerà il suo futuro, Wanda Nara non è una procuratrice".

Morano ha poi parlato di calciomercato e dell'ipotesi Real Madrid: "Credo che il suo desiderio sia quello di restare in maglia nerazzurra ma la gestione di Wanda ha stravolto le cose. Anche i tifosi non lo vedono più allo stesso modo. Idea Blancos? Calcisticamente non è da escludere ma con una presenza così ingombrante come quella della sua agente è difficile nello spogliatoio del Real Madrid. Quando era un ragazzo lo hanno seguito, c'era un'offerta dal Castilla, la seconda squadra, ai tempi della Sampdoria ma ormai si era già affermato, tanto che di lì a poco avrebbe siglato una doppietta a Buffon".

