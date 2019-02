ROMA BOLOGNA OLSEN/ La Roma porta a casa i 3 punti battendo 2-1 il Bologna grazie alle reti di Kolarov e di Fazio. A contribuire alla vittoria ci ha pensato Robin Olsen, autore di una grandissima prestazione tra i pali. Il portiere ha analizzato la gara in zona mista, ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Meglio con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3? Oggi abbiamo giocato meglio nella ripresa. A prescindere dal modulo, dobbiamo fare meglio rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Le mie parate nel momento di difficoltà? Sono solo un giocatore di questa squadra. Non ho segnato io i gol decisivi. Si vince e si perde insieme. Mi aspettavo una partita così.

Il Bologna è una squadra molto fisica, già all'andata lo abbiamo visto. Sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà".

Dall'inviato Simone Barone

Robin Olsen, migliore in campo della sfida fra Roma e Bologna, ha parlato anche ai microfoni di 'Sky Sport': "Ci aspettavamo una partita diffcile, il Bologna è una squadra forte, fisica, ma mi aspettavo una Roma diversa. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, nel primo tempo gli avversari hanno avuto troppe occasioni, poi ci siamo parlati, ci siamo detti che avremmo dovuto cambiare marcia per portare a casa questa partita". Per le ultime notizie sul posticipo di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui