p>ROMA BOLOGNA OLSEN/ Robin migliore in campo della sfida fra Roma e Bologna , ha commentato la vittoria ai microfoni di 'Sky Sport': "Ci aspettavamo una partita diffcile, il Bologna è una squadra forte, fisica, ma mi aspettavo una Roma. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, nel primo tempo gli avversari hanno avuto troppe occasioni, poi ci siamo parlati, ci siamo detti che avremmo dovuto cambiare marcia per portare a casa questa partita". Per le ultime notizie sul posticipo di Serie A---> clicca qui!