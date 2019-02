CHELSEA MANCHESTER UNITED TIFOSI SARRI / Sarri abbandonato e contestato dai tifosi del Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La sua squadra sta perdendo in casa per 2-0 contro ilnel match valevole per gli ottavi die così i sostenitori dei 'Blues' - stufi degli ultimi negativi risultati, questo compreso - hanno fatto partire il coro 'F..k Sarri Ball'.