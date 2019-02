CALCIOMERCATO WEST HAM UNITED NASRI/ Samir Nasri sembra aver già convinto Pellegrini.

Stando infatti a quanto riportato da 'Claretandugh', per il trequartista francese il West Ham starebbe già preparando un'offerta di rinnovo del contratto anche per la prossima stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato estero---> clicca qui!

Nasri in questa stagione è finora sceso in campo tre volte fra Premier League e FA Cup, confezionando un assist per i suoi compagni.

