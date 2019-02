ROMA BOLOGNA PAGELLE TABELLINO / La Roma riesce a portare a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato, superando un Bologna ben messo in campo. A non far aprire le danze agli ospiti ci ha pensato Olsen, autore di diversi interventi fondamentali. La scintilla viene accesa dall'ingresso di El Shaarawy, straordinario nel guadagnarsi il rigore poi trasformato da Kolarov. Il raddoppio giallorosso porta la firma di Fazio, apparso poco convincente fino a quel momento ma preziosissimo in fase finalizzativa. A spaventare Di Francesco ci ha pensato nel finale Sansone, con il gol del definitivo 2-1.

ROMA

Olsen 7,5 - Nel primo tempo para praticamente tutto, salvando il risultato in diverse occasioni. Dove non arriva lui ci pensa la traversa. Nella ripresa è straordinario sul tiro di Poli, leggermente deviato da Nzonzi.

Florenzi 5,5 - Alterna buone giocate a errori non da lui. Un po' troppo nervoso, si fa prima promettere e poi sventolare il cartellino giallo. Esce tra i fischi. Dall'83' Santon SV

Manolas 6,5 - Unico vero baluardo difensivo. Nel primo tempo si rende protagonista di un paio di interventi provvidenziali.

Fazio 6,5 - Commette errori importanti e si vede che non è più il Comandante dei tempi trascorsi. Sembra che il pallone gli scotti tra i piedi, a dimostrazione della poca serenità in campo. Da rivedere il dialogo con Olsen, che sarebbe potuto costar caro nel primo tempo. A metà ripresa sfodera il coniglio dal cilindro con un gol preziosissimo.

Kolarov 6,5 - È fondamentale nella fase di impostazione ma a volte pecca troppo di presunzione. Oggi un paio di errori da matita blu, recuperati ampiamente con la realizzazione dal dischetto.

Lo. Pellegrini 6,5 - Corre tanto in mezzo al campi e recupera anche un buon numero di palloni. Poco supportato in alcuni frangenti dai compagni.

Nzonzi 6 - Fa il suo senza strafare. Smista con ordine i palloni che passano dai suoi piedi.

Cristante 6 - Non si risparmia mai in mezzo al campo. Prova a hciudere tutti gli spazi, beccandosi anche il giallo. Viene sostituito al termine del primo tempo. Dal 46' El Shaarawy 7 - Entra e cambia la partita, guadagnandosi il rigore. È sempre più fondamentale per questa squadra.

Zaniolo 6 - Ha l'occasione per aprire le danze ma Danilo lo butta giu senza andare per il sottile. Prova a combattere ma non sempre esce vincitore quest'oggi.

Dzeko 6 - Sguardo basso e rassegnato. È questo il ritratto del bosniaco. Tenta il tiro diverse volte senza convinzione. Deve fare di più, sebbene sia migliorato nel finale.

Kluivert 5,5 - Disputa un brutto primo tempo, beccandosi più di qualche mugugno dagli spalti. Il figlio d'arte ancora non ha convinto. Dal 68' De Rossi 6 - Sempre prezioso per questa squadra. Unico nel chiudere gli spazi.

All.: Di Francesco 6,5 - Mette in campo una squadra con pochi strappi nel primo tempo. La correzione arriva puntuale nella ripresa, grazie all'inserimento di El Shaarawy, non al top delle condizioni.

Il Faraone ringrazia la fiducia, cambiando letteralmente l'intensità di gioco della squadra.

BOLOGNA

Skorupski 6 - È bravo a neutralizzare con la mano di richiamo il tiro di Zaniolo. Impossibile parare il rigore di Kolarov e la conclusione di Fazio.

Mbaye 5,5 - Soffre Kolarov meno del previsto e tiene bene Kluivert facendogli combinare poco. Nella ripresa cala.

Danilo 5,5 - Compie un intervento provvidenziale su Zaniolo nel primo tempo. Giallo ben speso. Rischia il rosso nella ripresa con una trattenuta su Pellegrini.

Helander 6 - È il migliore della retroguardia bolognese. Regge bene la fisicità di Dzeko.

Dijks 5,5 - Corre e ci mette il cuore, rallentando la manovra di costruzione avversariain diverse occasioni. Perde lucidità nel finale

Poli 6,5 - È una diga in mezzo al campo e combatte contro chiunque passi dalle sue parti. Prezioso anche in fase di impostazione. Va vicino al gol con un gran tiro al volo. Esce stremato. Dal 71' Dzemaili 5,5 - Incide poco.

Pulgar 5 - Tanti errori e poca qualità quest'oggi. Si vede solo per i falli commessi. Dal 75' Falcinelli 6 - Prova a bucare Olsen ma oggi non ce n'è per nessuno.

Soriano 6 - È uno dei più attivi dei felsinei. Ha diverse occasioni per far male. Deve maledire Olsen prima e la traversa poi.

Sansone 7 - Parte male ma progressivamente entra in partita. Importante in fase di ripiegamento. È suo il gol che riapre i giochi, sebbene non risulti determinante nell'assegnazione dei punti in palio.

Santander 5,5 - Si assenta dalla gara dopo la pallonata ricevuta. Nella ripresa prova a combinare qualcosa di più ma non ci riesce.

Edera 6 - È molto attivo soprattutto nel primo tempo. Nel prosieguo si spegne e viene sostituito. Dal 65' Svanberg 5,5 - Ha il compito di provare a dare la scossa ma oggi non ha corrente.

All.: Mihajlovic 6 - Prepara la gara in ripartenza e per poco non riesce ad andare in vanraggio nel primo tempo. Sfortunato in occasione della traversa. Può essere soddisfatto della risposta della squadra nel primo tempo. Nella ripresa, complici i due gol subiti, i suoi perdono le energie psico-fisiche.

Arbitro: Di Bello 5,5 - Clamoroso l'errore di valutazione sul doppio intervento ai danni di Zaniolo.

TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 2-1

MARCATORI: 54' rig. Kolarov, 73' Fazio, 83' Sansone

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi (83' Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi, Cristante (46' El Shaarawy); Zaniolo, Dzeko, Kluivert (68' De Rossi).

A disp: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Perotti, Celar.

All.: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (71' Dzemaili), Pulgar (75' Falcinelli), Soriano; Sansone, Santander, Edera (65' Svanberg).

A disp: Da Costa, Santurro, Paz, Nagy, Krejci, Donsah, Valencia, Corbo, Calabresi.

All.: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

AMMONITI: Cristante, Florenzi (R), Danilo, Pulgar, Edera, Dijks (B).

ESPULSI: -

