ROMA BOLOGNA SKORUPSKI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Lukasz Skorupski, portiere del Bologna ed ex Roma, ha parlato della lotta per il quarto posto: "La Roma è favorita rispetto al Milan per arrivare in Champions League, spero che possano andare in Europa".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Sulla gestione di Mihajlovic ha poi aggiunto: "Ci ha dato quella carica in più, facciamo degli allenamenti più duri, dobbiamo continuare così e speriamo di risolvere tutto e alla fine salvarci".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui