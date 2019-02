p>INTER ICARDI FIGO / Anche Luis, intervistato dai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato il caso della settimana che ha per protagonista Mauro: il campione portoghese conosce molto bene l'ambiente dell'Inter, avendo vestito la maglia nerazzurra dal 2005 al 2009 e avendo rivestito anche il ruolo di dirigente negli ultimi anni dell'era Moratti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

''La fascia tolta ad Icardi? E' una decisione del club'' - afferma l'ex Pallone d'Oro -. ''Però ogni giorno è diverso dall'altro, possono accadere sempre cose nuove in positivo o in negativo. Per il bene del ragazzo e del club, ma anche dei tifosi, spero che tutto si risolva al meglio''.

Il momento di forma dei nerazzurri: ''Spero che l'Inter possa fare bene da qui a fine campionato, arrivando almeno in Champions. Come vedo i nerazzurri? E' una squadra discontinua.Deve fare bene fino alla fine. L'obiettivo è la qualificazione alla Champions".

