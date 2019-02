Calciomercato Roma, Sanabria fa sorridere non solo il Genoa

CALCIOMERCATO ROMA SANABRIA GENOA / Antonio Sanabria è una delle grandi sorprese del nuovo anno in Serie A.

L'attaccante paraguayano, passato dalal, si sta rivelando una pedina fondamentale nella corsa salvezza dei rossoblù e non sta facendo rimpiangere il polacco, accasatosi al. I liguri hanno acquistato il giocatore in prestito, ma con obbligo di riscatto nel caso in cui dovesse segnare almeno nove gol in campionato: attualmente è a quota tre in quattro gare giocate. Un riscatto fissato a 14 milioni e che renderebbe felice la. I giallorossi infatti otterrebbero il 50 per cento del prezzo, ossia 7 milioni di euro.