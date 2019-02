CALCIOMERCATO ROMA ILICIC / La Roma non ha abbandonato la pista che porta a Josip Ilicic, fantasisto sloveno dell'Atalanta di Gasperini: l'interesse della dirigenza giallorossa è ormai noto da tempo ma nella prossima finestra estiva di mercato potrebbero esserci importanti sviluppi.

Secondo infatti quanto riportato da 'Sportmediaset', dopo l'assalto tentato a gennaio e respinto dalla dirigenza bergamasca, a giugno il club giallorosso è pronto a fare un nuovo tentativo per il giocatore. Strapparlo all'Atalanta non sarà facile, visto che Ilicic è inserito perfettamente all'interno della macchina messa a punto da Gasperini. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul