p>PRO PIACENZA GIANNICHEDDA / Pochi minuti fa è arrivato il comunicato del giudice sportivo che ha sancito l'esclusione dal campionato di Serie C del Pro Piacenza, dopo la partita giocata ieri pomeriggio contro il Cuneo che ha creato scalpore non solo in Italia ma in tutta Europa. Intervistato dalla redazione di 'Sportnews.eu', Giuliano, ex centrocampista died ex allenatore della squadra emiliana, si è scagliato contro chi ha permesso tutto ciò: ''E’ uno scempio, tutto falsato''. Per leggere la news completa CLICCA QUI.