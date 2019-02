INTER ZHANG / L'Inter consolida il terzo posto dopo l'importante successo contro al Sampdoria. Steven Zhang, a margine dell'Assembra degli Azionisti, fa il punto sulla stagione nerazzurra: "Al termine di ogni campionato dobbiamo essere in grado di dire che siamo migliorati. Dobbiamo migliorare la nostra classifica e un club come l'Inter deve sempre essere competitivo ad alti livelli. Questo discorso vale per quest'anno, per la scorsa stagione e varrà per gli anni a seguire - le parole del presidente del sodalizio meneghino a 'Inter TV' - Lottiamo sempre per il massimo perché siamo l'Inter.

Dobbiamo migliorare ogni anno e dobbiamo essere in grado di dire che abbiamo lavorato bene perché ci siamo migliorati rispetto al passato".

Zhang poi aggiunge: "Vogliamo innovare e avere successo e tutto il reparto media ha creato un buon feeling attorno al nostro brand e il marketing. Tutto ciò dimostra che l'Inter è più di ciò che si vede durante i 90 minuti. L'Inter è più di una sola partita. L'Inter è questione di cultura, immagine, atteggiamento e vogliamo creare un'energia positiva attorno al club e al settore sportivo in generale. I numeri dimostrano che il club è sulla strada giusta".

