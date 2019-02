VIDEO CM.IT JUVENTUS ALLEGRI INTER ICARDI / Torna l'appuntamento con il tg pomeridiano di Calciomercato.it.

Continua a tenere banco in casa Inter il caso Mauro Icardi: prende corpo l'ipotesi di uno scambio con la Juventus con Dybala. Poi occhi in casa Milan con l'interesse vivo per Saint-Maximin, mentre Roma in vantaggio su Juventus e Napoli per Kouame, che piace all'estero. E proprio in casa Napoli l'argomento clou sembra essere il rinnovo di Zielinski.