INTER ICARDI JUVENTUS ZHANG / E' sempre il caso Icardi a tenere banco all'Inter anche all'indomani della successo contro la Sampdoria. Si moltiplicano i rumors sul futuro dell'attaccante argentino, accostato anche alla Juventus per la prossima estate. Il presidente Steven Zhang, intervenendo a margine dell'Assemblea degli Azionisti, ha seccamente smentito tale ipotesi: "Se Icardi può andare alla Juve? No, non lo cederemo, non lo cederemo mai alla Juventus.

Crediamo che continuerà a crescere con noi: lo consideriamo parte della nostra famiglia. Presto parleremo del rinnovo - la risposta del presidente nerazzurro ai giornalisti presenti - Affari con la? Nel calcio mai dire mai, non mi piace parlare di un club individualmente. Noi dobbiamo riconoscere che la Juventus sta facendo un ottimo lavoro, non vogliamo creare conflitti e tensioni. Noi siamo concentrati solo sul migliorare l'Inter e aiutare la società. Mercato? Se ci saranno opportunità, l’Inter farà di tutto per migliorare le nostre prestazioni. Sicuramente la prossima estate sarà migliore dell'estate passata e dell’estate di due anni fa. Ma dobbiamo ricordare che tutti i club d'Europa devono rispettare il Fair Play Finanziario, non possiamo evadere le regole".