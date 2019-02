Calciomercato Napoli, agente Malcuit consiglia Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI TOURE' - Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma i club hanno già iniziato a muoversi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Bruno, agente tra gli altri di, ha suggerito alun altro giocatore della sua scuderia in una intervista a 'Radio Kiss Kiss': "Al Napoli consiglio El Bilal, attaccante del Mali di 17 anni. E' un futuro craque e spero di farlo vedere presto a. Vorrei portarlo in Italia ma non è facile per il discorso degli extracomunitari".