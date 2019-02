CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS DYBALA - In casa Inter tiene sempre banco il caso Icardi. Dopo aver rifiutato la convocazione contro il Rapid Vienna a seguito della decisione della società di togliergli la fascia di capitano, il centravanti argentino ha saltato anche il match contro la Sampdoria e la data del suo ritorno in campo è ancora un mistero. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!Marotta da un lato e Wanda Nara dall'altro cercano di gettare acqua sul fuoco e provare a riallacciare i rapporti in vista di un rinnovo di contratto che ad oggi non sembra affatto vicino.

La cessione in estate non va affatto esclusa, con lasempre alla finestra. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la condizione per il trasferimento in bianconero è il cambio di procuratore: nei giorni scorsi si è fatto il nome di, ma attenzione ad altri agenti vicini alla 'Vecchia Signora' come Davide. Di pari passo prende corpo la possibilità di uno scambio tra Icardi e Dybala: come anticipato la 'Joya' è l'obiettivo principale dei nerazzurri in caso di partenza del suo ex capitano.