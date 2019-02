ATLETICO JUVENTUS GRIEZMANN / C'è grande attesa per Atletico Madrid-Juventus, sicuramente uno degli ottavi di Champions League più affascinanti in programma.

Antoine, spauracchio numero uno per la difesa bianconera, lancia un messaggio alla formazione di Allegri: "Abbiamo giocatori che hanno già affrontato finali di Champions, Europa League e Mondiale, sappiamo come giocare al meglio certe partite. Penso che proprio in queste occasioni riusciamo a dare il meglio di noi stessi - ha detto l'asso francese al sito della Uefa - La finale nel nostro stadio? Questo dà a noi e ai tifosi ancora più motivazione. Al 'Wanda Metropolitano' c'è sempre un'atmosfera fantastica, sarebbe una festa per tutti coloro che amano l'Atletico. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio per arrivarci".