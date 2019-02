COLLOVATI DONNE CALCIO SOCIAL / L'ex calciatore Fulvio Collovati è finito improvvisamente nella bufera. L'ex campione del mondo del 1982 è intervenuto durante la puntata di 'Quelli che il Calcio' parlando di donne e calcio in modo piuttosto netto: "Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco.

Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è niente da fare. Se riducete tutto al fatto che sono maschilista, è vero sono maschilista." Parole pesantissime seppur dette anche in tono scherzoso che hanno però mandato su tutte le furie il pubblico del web scatenato in polemiche feroci su Facebook e Twitter.

Ecco alcuni tweet:

