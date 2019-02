INTER VRSALJKO INFORTUNIO - La stagione di Sime Vrsaljko è già finita. E probabilmente anche il suo 2019. Il terzino destro croato è tornato a parlare dopo l'operazione al ginocchio: "I tempi di recupero sono stimati tra gli 8 ed i 10 mesi.

E' normale per il tipo di intervento chirurgico che ho subito, ma la cosa più importante è che le cose siano andate bene - ha detto l'esterno in prestito all'a 'Sportske Novosti' - Stavolta tornerò solo quando sarò di nuovo al 100%. In questi due anni ho sempre giocato con qualche dolore... Futuro? Fino al prossimo 30 giugno sono un giocatore dell'Inter. Per il resto ho ancora tre anni e mezzo di contratto con l', ma in questo momento non ci sto pensando".