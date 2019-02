CALCIOMERCATO MILAN NIZZA SAINT MAXIMIN / Allan Saint-Maximin è uno dei grandi obiettivi per il prossimo calciomercato estivo del Milan. Intanto però l'esterno classe 1997 non se la passa benissimo a Nizza dove è scoppiato un vero e proprio caso intorno a lui. Secondo 'l'Equipe', il giocatore, non si è presentato al raduno con il resto della squadra per andare ad Angers ma senza una valida ragione, tanto da rischiare ora sanzioni piuttosto pesanti che possono andare dalla semplice multa fino alla risoluzione del contratto per inadempimento. Stando al quotidiano transalpino Saint-Maximin non si sarebbe presentato per il ritrovo in sede fissato da Vieira avvisando i dottori del club di non sentirsi bene e di non essere in grado di partire per la trasferta. Jean-Philippe Gilardi, medico sociale del Nizza, si è dunque recato presso l’abitazione del calciatore non riscontrando alcun problema per la furia di Vieira che ha detto: "Ha deciso che era malato, ma per il medico stava bene.

Calciomercato Milan, scoppia il caso Saint-Maximin

Saint-Maximin ha quindi replicato su Twitter professando la sua innocenza e buona fede. Atteggiamento quello del giovane esterno che però non è piaciuto a staff e dirigenza del Nizza pronta a prendere provvedimenti severi nei confronti del ragazzo, difeso però dal fratello procuratore: "Allan era ammalato e dolorante, è incontestabile. C’è stato un errore di comunicazione tra il dottore e l’allenatore. E c’è stato un grosso fraintendimento da parte di mio fratello delle parole dell’allenatore. Allan non è uno che mente, il problema si risolverà internamente e accetterà le sanzioni che il club vorrà applicare. Non c’è nessun caso Vieira-Saint Maximin, almeno per quel che riguarda la parte di Allan”. Il fratello prova a smorzare gli animi, intanto oggi Saint-Maximin ha in programma un’ecografia alla caviglia utile a chiarire la vicenda.

