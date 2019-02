ATLETICO JUVENTUS MORATA DIEGO COSTA / Simeone sorride e ritrova un elemento basilare come Koke per il suo Atletico Madrid dopo il rientro sabato in campionato di Diego Costa.

Il centrocampista sarà titolare mercoledì contro la, mentre il centravanti ex Chelsea è in ballottaggio conper affiancare Griezmann. L'ex della sfida sarebbe leggermente favorito sul compagno di squadra per partire dall'inizio. In difesa non ci sarà l'infortunato Lucas Hernandez, con Juanfran che avrebbe sorpassato Arias sulla corsia di destra.

Atletico Madrid, probabile 11 anti-Juventus (4-4-2):Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Thomas, Saul; Griezmann, Morata

