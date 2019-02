CALCIOMERCATO MOURINHO LIGUE 1 / Dopo essere stato esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, Josè Mourinho è ancora senza panchina e si sta guardando intorno in cerca di una nuova papabile destinazione. Lo 'Special One' ha allenato con brillante successo in Portogallo, Italia, Inghilterra e Spagna e ora sarebbe tentato da una nuova avventura.

Mourinho ai microfoni di 'BeIn Sports' ha aperto anche ad un futuro in: "Posso immaginarmi ad allenare in Ligue 1. Sono un tecnico che ha lavorato in quattro Paesi diversi, amo conoscere culture diverse e ho sempre molto da imparare. Lavorare in un nuovo campionato sarebbe un'esperienza fantastica. Al momento - prosegue l'ex Red Devils - sono tranquillo, cerco di vivere meglio possibile con la mia famiglia e gli amici e di lavorare tranquillamente per sperare di avere di nuovo la possibilità di tornare ad allenare."