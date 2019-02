Calciomercato Roma, Juventus su Zaniolo: ma il prezzo non c'è

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO / Nicolò Zaniolo resta il ragazzo copertina del momento. La doppietta in Champions League contro il Porto gli ha permesso di aumentare la sua visibilità internazionale e, contemporaneamente, e di superare il valore di 40 milioni di euro. Ma qual è quindi il suo prezzo attuale di calciomercato? Difficile stabilirlo, la sua crescita è infatti continua e dargli un'etichetta potrebbe sembrare prematuro.

Zaniolo su Totti: "Il mio obiettivo è rimanere qui"

La stessa Roma ha deciso di rinviare i discorsi sul rinnovo a fine stagione per inquadrarlo, contrattualmente, nel migliore dei modi. La Juventus resta dunque alla finestra , con la consapevolezza che: Zaniolo ora non ha e un prezzo e in estate il presidente Pallotta non ha intenzione di venderlo. Intanto il calciatore fa parlare di sé anche per un video de Le Iene molto contestato sui social dai tifosi giallorossi

"Il mio obiettivo è quello di rimanere per sempre a Roma. Io una bandiera come Totti e Del Piero? E' un sogno, ci proverò. Totti mi ha detto che il meglio deve ancora venire", le parole dell'ex Inter rilasciate all'inviato de Le Iene.

