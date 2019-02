WHATSAPP NOVITA' PUBBLICITA' CHAT GRUPPO / Il mese di febbraio porta in dote novità corpose per quanto riguarda Whatsapp, la popolare app di messaggistica per smartphone. In particolare, due i cambiamenti sostanziali per gli utenti a breve. Le pubblicità, innanzitutto, diventeranno parte integrante della chat. Una brutta notizia che era nell'aria, con gli annunci promozionali che andranno a rappresentare la principale fonte di guadagno. Gli sviluppatori intendono però far sì che le pubblicità non siano particolarmente invasive.

Così, per il momento, non saranno presenti all'interno delle finestre di chat, ma saranno visualizzate solo per quanto riguarda la sezione delle 'stories' dei propri amici.

Una seconda novità sarà invece probabilmente maggiormente gradita dagli utenti e riguarderà le chat di gruppo. Si potrà infatti scegliere da chi essere aggiunti nelle chat di gruppo. Nella sezione 'Impostazioni', cliccando su 'Account' e quindi su 'Privacy', entrando nella finestra 'Gruppi', si potrà scegliere tra le opzioni 'Tutti', 'I miei contatti' o 'Nessuno'. Nel caso in cui si selezioni 'Nessuno', si potrà essere ugualmente aggiunti in una chat di gruppo. Arriverà un messaggio dall'amministratore del gruppo, cui si dovrà rispondere entro le successive 72 ore.

