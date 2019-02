CALCIOMERCATO MARCELO ALEX SANDRO JUVENTUS / Continua il momento terribile di Marcelo a Madrid tra qualche panchina di troppo, i soliti infortuni e alcune prestazioni ampiamente sottotono. Il brasiliano è finito sul banco degli imputati dopo il KO inaspettato contro il Girona ed ora più che mai sembra poter lasciare il Real nella prossima sessione di calciomercato.

Si tratta di un'ipotesi tanto concreta che secondo quanto riporta 'fichajes.net', il club spagnolo avrebbe già studiato una folta serie di alternative per la prossima estate. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

I primi nomi sul taccuino del Madrid sarebbero David Alaba del Bayern Monaco, Marcos Alonso spagnolo del Chelsea e Benjamin Mendy di proprietà del Manchester City. Sullo sfondo chiudono invece il quadro per l'eventuale sostituzione di Marcelo anche il lusitano Guerreiro del Borussia Dortmund e soprattutto lo juventino Alex Sandro. Il verdeoro della Juventus potrebbe in un clamoroso domino di mercato lasciare spazio in bianconero proprio al più esperto Marcelo.

