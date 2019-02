Calciomercato Juventus, le sentenze di Moggi su Allegri e Icardi

CALCIOMERCATO JUVENTUS MOGGI ALLEGRI ICARDI / La Juventus è ormai in fuga in campionato e può concentrarsi sulla cavalcata in Champions League. Del momento cruciale nella stagione dei bianconeri, ma non solo, ha parlato Luciano Moggi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ai microfoni di Serieanews Moggi ha parlato del futuro di Allegri ma anche di quello di Icardi . Dichiarazioni, come nello stile dell'ex ds Juve, molto pungenti e da non perdere.