PRO PIACENZA CUNEO LUCCHESE MATERA / "Sarà l'ultima farsa. Quello accaduto con il Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi." Lo aveva dichiarato ieri il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha condannato con forza quanto accaduto ieri tra Cuneo e Pro Piacenza. Nella mattinata di oggi invece il Tribunale Federale Nazionale ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale con la decisione in merito al caso delle fideiussioni Finword.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sanzioni e penalizzazioni piuttosto pesanti per i quattro club coinvolti:, già radiato,. Nessun problema invece per il Palermo che proprio nella serata di ieri ha vissuto una svolta societaria. Per quanto riguarda invece le quattro società citate sono arrivati la bellezza di otto punti di penalizzazione e una multa da 350mila euro (da pagare entro un mese). Nel caso specifico del Matera "8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC".