CALCIOMERCATO JUVENTUS SAVIC ATLETICO MADRID / Atletico Madrid-Juventus non si giocherà solamente sul terreno del Wanda Metropolitano. 'Colchoneros' e bianconeri potrebbero presto incrociare le proprie strade anche in sede di calciomercato in virtù dell'interesse di Paratici e soci per Stevan Savic, difensore montenegrino degli spagnoli.

Calciomercato Juventus, pressione su Savic: la situazione

Secondo quanto ammesso anche da 'Tuttosport' non è infatti un mistero che la Juventus insegua un difensore per la prossima estate ed è certo che tra i principali uomini finiti sulla lista di Paratici ci sia proprio Savic. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Già la scorsa estate l'ex centrale della Fiorentina era stato sondato dai bianconeri che hanno poi virato definitivamente su Bonucci, ma a partire dal prossimi giugno le carte in tavola potrebbe cambiare ancora. Il forte montenegrino ha il contratto in scadenza nel 2020 e sembra ormai destinato all'addio all'Atletico Madrid. I bianconeri rimangono dunque alla finestra, pronti ad affondare il colpo per Savic che garantirebbe quel giusto mix di qualità ed esperienza internazionale utile a svecchiare il reparto arretrato di Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui