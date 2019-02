Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka: caos Inter e social scatenati

Game Over, #WandaNara e @MauroIcardi hanno perso. Non solo i risultati della squadra sono positivi anche senza l'argentino, ma lei che si pavoneggiava di avere alle spalle top club europei pronti a pagare la clausola, si umilia a #TikiTaka supplicando il reintegro del marito pic.twitter.com/a1wyoNNk3K

110 anni di storia e finiamo per farci sputtanare in tv da tale Wanda Nara. Spero che questa pagina venga cancellata al più presto dalla mia memoria.

L'Inter non è questa roba che sta venendo fuori da #TikiTaka.