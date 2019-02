SCHALKE 04-MANCHESTER CITY DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE TEDESCO GUARDIOLA - Dopo la roboante vittoria per 6-0 in Premier League contro il Chelsea di Maurizio Sarri e quella contro il Newport in FA Cup, il Manchester City torna in campo per gli ottavi di finale di Champions League. I 'Citizen' di Pep Guardiola fanno visita allo Schalke 04: la squadra di Domenico Tedesco, in difficoltà in questa stagione in Bundesliga dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, è reduce dal pareggio casalingo contro il Friburgo e navigano nelle zone basse della classifica, a soli 8 punti dal terzultimo posto, attualmente occupato dallo Stoccarda.

FORMAZIONI UFFICIALI SCHALKE 04-MANCHESTER CITY

SCHALKE 04 (5-3-2): Fahrmann; Caligiuri, Bruma, Sané, Nastasic, Oczipka; Serdar, Bentaleb, McKennie; Uth, Mendyl. All. Tedesco

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho; De Bruyne, Gundogan, Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola

ARBITRO: Del Cerro (Spagna)



