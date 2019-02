ATLETICO MADRID-JUVENTUS DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE SIMEONE GRIEZMANN ALLEGRI RONALDO - Ci siamo, l'attesa è finita. Per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus vola a Madrid per affrontare l'Atletico.

I bianconeri di Massimilianosono reduci dalla vittoria in Serie A contro il Frosinone e, complice il pareggio del Napoli, hanno allungato in vetta alla classifica; i 'Colchoneros' di Diego Pablo, fresco di rinnovo contrattuale, hanno superato i cugini del Real in classifica al secondo posto della Liga. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Wanda Metropolitano'.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Rodrigo, Saul; Diego Costa, Griezmann. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

ARBITRO: Zwayer (Germania)

