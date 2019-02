CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE CHELSEA / Il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha blindato i protagonisti bianconeri tra cui Allegri. Stando alle parole del dirigente, nessun ribaltone in vista per la panchina, ma le cose, in futuro, potrebbero cambiare. Tra i nomi in cima alla lista c'è sempre quello di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, dopo l'epopea vincente al Real Madrid, è in attesa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Su di lui c'è ilche potrebbe dare il benservito aal termine della stagione. Ma secondo il 'Sun' Zidane avrebbe chiesto ai londinesi garanzie precise e che potrebbero non venire soddisfatte: la permanenza di, un budget per il mercato dadi euro e la possibilità di avere voce in capitolo sulle strategie, togliendone la prerogativa a Marina. A queste condizioni, un matrimonio molto difficile. La Juve resterebbe dunque l'unica squadra o quasi in grado di dare a 'Zizou' quello che chiede.